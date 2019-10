Neverejný nominačný kongres SaS bude podľa politológa vyhovovať najmä Sulíkovi

Sulík neverejný kongres obhajuje

3.10.2019 (Webnoviny.sk) - Nominačný kongres strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorý sa má konať v sobotu 5. októbra v Jasnej, bude neverejný. Jej predseda Richard Sullík to pre agentúru SITA vysvetlil tým, že nemá vo zvyku preberať interné záležitosti na verejnosti.Na kongrese majú delegáti strany potvrdiť kandidačnú listinu SaS do budúcoročných parlamentných volieb. Jednu už zverejnil Sulík, druhú na kongrese predstavia poslanci SaS okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára z tzv. Demokratického jadra strany.Podľa politológa Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavla Baboša má SaS možnosť neverejného kongresu zakotvený v stanovách. Zároveň dodáva, že nie každú kandidačnú listinu SaS v doterajších parlamentných voľbách schvaľoval kongres strany.„Evidentne majú vždy nejaké mechanizmy, ako kandidačnú listinu zvoliť a teraz zvolili taký, ktorý vyhovuje Richardovi Sulíkovi. V kongrese strany má totiž na rozdiel od Republikovej rady SaS Richard Sulík väčšinu,“ dodal Baboš.Podľa Sulíka je neverejný kongres najdemokratickejší spôsob voľby kandidátky. „Na kongrese sa budú preberať interné záležitostí strany SaS a ja nemám vo zvyku preberať interné záležitosti na verejnosti,“ uviedol pre agentúru SITA.Predseda liberálov predstavil 30. septembra svoj návrh kandidátky do parlamentných volieb 2020, ktorú aj sám povedie.Číslom dva v jeho návrhu je europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Miesto číslo tri je neobsadené. Sulík dúfa, že túto pozíciu prijme Jana Kiššová. Predseda SaS uviedol, že ľudia, ktorí sú na jeho kandidátke, prispejú k tomu, aby bol poslanecký klub SaS po voľbách stabilný.V prvej pätnástke kandidačnej listiny SaS sú navrhnutí aj Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Jana Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Václav Mika, Juraj Droba, Jarmila Hargašová, Anna Zemanová, Peter Osuský a Ondrej Dostál.Sulík ešte vo štvrtok 26. septembra oznámil, že na svoju kandidátku nedá poslancov okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Ide o členov SaS, ktorí sa nezúčastnili na7. septembra vo Zvolene, ktorý vo funkcii na ďalšie štyri roky potvrdil doterajšieho šéfa strany Richarda Sulíka.Na mimoriadnom kongrese sa pre nesúhlas so spôsobom, akým bol zvolaný, nezúčastnili podpredsedovia SaS Ľubomír Galko, Jana Kiššová, predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová či poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka. V ten deň oznámili, že v strane zakladajú názorovú platformu Demokratické jadro SaS.