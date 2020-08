Nevrátime sa do práce, kým neodstúpi, odkazujú Lukašenkovi protestujúci robotníci (video+foto)

Robotníci prezidenta nepodporili

Nátlak a vyhrážanie sa prepúšťaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - K protestujúcim, ktorí neuznávajú výsledky prezidentských volieb v Bielorusku z 9. augusta a požadujú rezignáciu autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka , sa v utorok pridali ďalšie stovky robotníkov.Už 65-ročný prezident, ktorý vládne od roku 1994, odstúpenie odmieta a v snahe zabezpečiť si lojalitu bezpečnostných zložiek podpísal dekrét, ktorým si ctí služby vyše 300 policajných dôstojníkov. Podľa tamojšieho ministerstva vnútra vyznamenania nesúvisia s tvrdými zásahmi polície, ktorých sa dopúšťala na protestujúcej verejnosti a ktoré vyvolali medzinárodnú kritiku.Doposiaľ bolo v Bielorusku zadržaných takmer 7-tisíc ľudí, stovky utrpeli zranenia a najmenej dvaja ľudia zahynuli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila.Lukašenko si proti sebe poštval tisíce ľudí vrátane pracovníkov v štátom kontrolovaných sektoroch.S nádejou, že sa môže spoľahnúť aspoň na robotníkov, prišiel v pondelok do továrne v Minsku, kde ho však namiesto vrelého privítania čakali pokriky "Choď preč!""Úrady by mali pochopiť, že strácajú kontrolu. Upokojí nás iba Lukašenkova rezignácia a potrestanie tých, ktorí majú na svedomí manipuláciu a násilie," povedal pre agentúru AP šéf nezávislej únie baníkov Jurij Zacharov.Vzdor proti Lukašenkovi sa medzičasom rozrástol do viacerých veľkých priemyselných podnikov vrátane fabriky na výrobu potašového hnojiva v Soligorsku.Tá zamestnáva približne 16-tisíc ľudí, vyrobí asi pätinu svetovej produkcie a ročne prinesie značnú čiastku do bieloruského štátneho rozpočtu."Vyvíjajú na nás nátlak a vyhrážajú sa nám hromadným prepúšťaním, ale nevrátime sa do práce, kým Lukašenko neodstúpi," poznamenal organizátor štrajku v Soligorsku Anatolij Bokun.