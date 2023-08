Nevšedné medzinárodné saxofónové sexteto prichádza na Slovensko!

Šesť špičkových saxofonistov z Holandska, Španielska, Nemecka, Česka a Slovenska venuje tribute 100-ročnici rovnomenného amerického zoskupenia Six Brown Brothers, ktoré zažívalo svoju najväčšiu slávu práve v 20. rokoch minulého storočia. Oživia u nás v takmer nehrávaný žáner ragtime, ktorý bol populárny cca. v rokoch 1910-1925, v originálnom nástrojovom zložení šiestich saxofónov. A to nie hocijakých – sexteto bude hrať na originálnych nástrojoch z historickej zbierky lídra zoskupenia Andreasa van Zoelena z 20. rokov.

Ak si to neviete predstaviť, príďte na dva koncerty 12.8. v Novom Meste nad Váhom a 13.8. v Bratislave.

Pôvodné zoskupenie Six Brown Brothers tvorili bratia William, Tom, Alec, Fred a Vern Brownovci pochádzajúci z kanadského Ontária. Najskôr pôsobili ak saxofónové kvinteto (bas, barytón, tenor a dva altsaxofóny) a v r. 1913 sa k nim ako druhý barytónsaxofonista pridal Harry Fink. „Brownovci“ boli známi svojimi komediálnymi hudobnými vystúpeniami a ich popularite prispelo aj množstvo nahrávok, ktoré patrili medzi vôbec prvé masovo šírené zvukové záznamy hudby. Často vystupovali v kabaretných predstaveniach, tzv. vaudeville a v cirkusoch v klaunovských kostýmoch a ich repertoár zahŕňal prevažne hudobný žáner ragtime alebo spiritual. Six Brown Brothers mali zásadný vplyv na zavedenie a spopularizovanie saxofónu do americkej hudby v prvých dvoch dekádach 20. storočia. Sexteto absolvovalo aj turné po Európe a v r. 1925 koncertovali dokonca v Austrálii.

Dnešné zoskupenie Six Brown Brothers tvoria špičkoví saxofonisti z piatich krajín, ktorí na koncertoch používajú saxofóny z historických zbierok – originály z rokov 1910–1920:

Andreas van Zoelen – 1. altsaxofón (NL)

Ján Gašpárek – 2. altsaxofón (SK)

Hannah Koob – tenorsaxofón (DE)

Kateřina Pavlíková – 1. barytónsaxofón (CZ)

Adrián Vilaboa Martínez – 2. barytónsaxofón (ES)

Ladislav Fančovič – bassaxofón (SK)

Dramaturgia koncertov pozostáva z originálnych aranžmánov tohoto sexteta transkribovaných z ich nahrávok z rokov 1911-1920, o ktoré sa postaral Ladislav Fančovič. Pri zostavovaní repertoáru a písaní notového materiálu sa snažil vyhnúť známejším skladbám, aby divákom ukázali čo najzaujímavejšiu hudobnú mozaiku zo začiatku 20. storočia, ktorá veľmi výrazne ovplyvnila vývoj jazzovej hudby a saxofónu.

12. augusta 2023

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Letné soboty

Park J. M. Hurbana o 18:30 h.

Vstup voľný.

Viac info: https://www.msks.sk/klient-218/kino-186/stranka-6208/informacia-17347

13. augusta 2023

BRATISLAVA – Hortus Artis – Ragtimes & Fox Trots

Záhrada Domu Albrechtovcov o 18:00 h.

Viac info tu: https://www.albrechtforum.com/tc-events/six-browns-ragtimes-fox-trots/

Koncerty Six Brown Brothers na Slovensku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.