Nevymenovanie Huliaka za ministra slúži prezidentke na naťahovanie času, podľa Fica zaisťuje čas na nákup zbraní

Absurdný argument

Dostatok času na nákup zbraní

Sťažnosť podaná Huliakom

22.10.2023 (SITA.sk) - Nominant Slovenskej národnej strany (SNS) na post ministra životného prostredia Rudolf Huliak slúži prezidentke Zuzane Čaputovej na naťahovanie času. Vo videu na sociálnej sieti to tvrdí predseda strany „Argument prezidentky, že nevymenuje vládu, pokiaľ bude za ministra životného prostredia nominovaný pán Huliak je absurdný a nemá žiadny základ v Ústave SR," myslí si Fico.To, že nominant národniarov má iný názor ako ochranárske mimovládne organizácie, ktoré podľa Fica „podľa všetkého kradli pri čerpaní eurofondov ako straky a boja sa Huliaka ako čert kríža", nepovažuje predseda strany Smer za dôvod na to, aby prezidentka bránila vzniku vlády.Šéf Smeru je toho názoru, že hlava štátu to robí preto, aby pre úradnícku vládu zaistila dostatok času na nákup zbraní, a tiež preto, lebo „jej Lipšic a jej čurillovci" potrebujú čas na zničenie dôkazov proti nim. Prezidentke je podľa neho jedno, že je po voľbách a vznikla nová vládna väčšina a myslí si tiež, že jej nezáleží na názore verejnosti, vzhľadom na to že už nemá v pláne kandidovať.Fico je tiež toho názoru, že ak by Čaputová chcela, no podľa neho nechce, mohla by vymenovať vládny kabinet bez Huliaka. A poveriť iného člena vlády dočasným vedením envirorezortu.„Pána Huliaka však musí oficiálne svojím rozhodnutím odmietnuť a odôvodniť, prečo sa jej nepáči. A potom bude čeliť na Ústavnom súde sťažnosti podanej pánom Huliakom," vraví ďalej Fico. Tvrdí tiež, že hlava štátu si je vedomá toho, že nemá ústavné dôvody na to, aby Huliaka odmietla.„Rovnako vie, že argument, že nevymenuje vládu, pokiaľ nebude kompletná je nezmysel, ako voda v prútenom koši," vraví Fico a dodáva, že on jej predsa kompletnú vládu navrhol.