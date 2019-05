New York Islanders predĺžili zmluvu s Nelsonom o šesť rokov

Na snímke hráč Islanders Brock Nelson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. mája (TASR) - Hokejový klub NHL New York Islanders si na šesť rokov poistil služby útočníka Brocka Nelsona. Dvadsaťsedemročnému centrovi končila zmluva 1. júla a stal by sa neobmedzeným voľným hráčom.povedal Nelson pre oficiálny web profiligy.Nelson má za sebou skvelú sezónu, keď dosiahol 53 bodov (25+28), najviac v doterajšej kariére, a pomohol Islanders k nečakanému postupu do 2. kola play off.