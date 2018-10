Newcastle je v Anglicku stále bez výhry, Dúbravka: Stojíme za trénerom

Slovenský brankár Newcastle United Martin Dúbravka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Newcastle 25. októbra (TASR) - Futbalistom Newcastlu United absolútne nevyšiel vstup do novej sezóny Premier League a britské médiá špekulujú o ďalšej budúcnosti Rafaela Beniteza na lavičke "magpies". Hráči severoanglického klubu sa však svojho trénera zastali, španielskeho kouča podporil aj slovenský brankár Martin Dúbravka.vyhlásil Dúbravka pre Daily Mirror.Newcastle zažíva najhorší vstup do sezóny v najvyššej anglickej súťaži od roku 1898. Po úvodných deviatich zápasoch je stále bez víťazstva a po piatich domácich prehrách figuruje na samom chvoste tabuľky. Na konte má iba dva body za remízy na ihriskách súperov. Počas uplynulého víkendu prehrali "straky" doma s Brightonom 0:1.povedal 29-ročný Dúbravka.dodala brankárska jednotka tímu.Benitezovi zverenci sa v sobotňajšom ligovom dueli predstavia na pôde Southamptonu, ktorý figuruje na 16. mieste so šiestimi bodmi.