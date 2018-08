Newcastle nestačil na Tottenham, Benitez: Boli sme blízko bodu

Na archívnej snímke Rafael Benitez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. augusta (TASR) - Futbalisti Newcastleu United vstúpili do novej sezóny anglickej Premier League prehrou na vlastnom štadióne s Tottenhamom Hotspur 1:2. V drese domácich predviedol niekoľko veľmi dobrých zákrokov slovenský brankár Martin Dúbravka, no jeho výkon nestačil na body.Všetky góly padli v úvode zápasu. Skóre otvoril v 8. minúte hosťujúci obranca Jan Vertonghen, ktorého hlavička prešla podľa technológie za bránkovú čiaru iba o necelý centimeter. O tri minúty neskôr vyrovnal takisto hlavou domáci Joselu a víťazný gól Tottenhamu strelil v 18. minúte Dele Alli, ktorý sa do tretice presadil hlavou.povedal autor rozhodujúceho zásahu pre Sky Sports. V ďalšom priebehu stretnutia si oba tímy vypracovali niekoľko možností, ale zverenci Mauricia Pochettina už doviedli duel do úspešného konca.Argentínsky tréner je rád, že jeho mužstvo neopustili v lete dôležité opory:Španielsky kouč Rafael Benitez videl napriek prehre vo výkone Newcastleu pozitíva: