Newcastle pokazil Guardiolovi jubileum, ten stále verí v zisk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. januára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United zvíťazili v utorkovom domácom zápase 24. kola najvyššej anglickej súťaže nad Manchestrom City 2:1. Slovenský brankár Martin Dúbravka inkasoval už po 24 sekundách gól z kopačky argentínskeho kanoniera Sergia Agüera, pre ktorého to bol sedemnásty presný zásah v sezóne. Domáci však po zmene strán skóre stretnutia otočili - najprv vyrovnal Jose Rondon a z jedenástky rozhodol v 80. minúte Matt Ritchie.Kormidelník "Citizens" Pep Guardiola nebude na jubilejný 100. zápas v Premier League spomínať v dobrom. Prehra jeho tímu zahrala do kariet lídra súťaže FC Liverpool, ktorý čaká na majstrovský titul od roku 1990.sa v prípade víťazstva v stredajšom domácom súboji proti Leicesteru City odpútajú od rivala na sedem bodov, čo môže byť rozhodujúci náskok. "povedal Guardiola, ktorého zverenci prevýšili súpera v držaní lopty (v percentách 76:24), no ten im po vyše mesiaci uštedril prvú prehru. Predtým získal cenný skalp City 26. decembra Leicester.Španielsky kormidelník sa vyjadril aj k šanciam jeho tímu na obhajobu titulu:Jeho krajan na lavičke "strák" Rafael Benitez si po ušití víťaznej taktiky mohol vychutnávať oslavné ódy od priaznivcov FC Liverpool, na lavičke ktorého pôsobil v rokoch 2004 až 2010." či "reagovali priaznivci Liverpoolu na sociálnych sieťach." poznamenal Benitez.