Newyorská burza v piatok po turbulentnom týždni skončila v pluse

New York 25. mája (TASR) - Na sklonku turbulentného týždňa v piatok (24. 5.) situáciu na burze trochu upokojili zmierlivé slová amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zásluhou toho sa hlavný index americkej akciovej burzy Dow Jones Industrial Average (DJIA) zdvihol o 0,37 % na 25.585,69 bodu. V priebehu dňa však prírastok takmer celý stratil. Pozorovatelia uviedli, že pred pondelkom, kedy si v Spojených štátoch pripomenú Memorial Day (Deň obetí vojny) a burzy budú zatvorené, bol deň opatrný.V končiacom sa týždni stratil DJIA v porovnaní s piatkom (17.5.) 0,7 % hodnoty.Trump upokojil situáciu na newyorskej burze, keď povedal, že sa spor okolo čínskej spoločnosti Huawei môže vyriešiť počas rozhovorov s Pekingom.uviedol prezident.Správy o obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou a sankcie voči Huawei v priebehu týždňa sústavne ovplyvňovali vývoj na burze v New Yorku.Širšie koncipovaný index S&P 500 v piatok stúpol o 0,14 % na 2826,06 bodu. Technologický index Nasdaq 100 posilnil o 0,10 % na 7300,96 bodu.Hlavná americká burza sa v posledných dvoch týždňoch javí bez rastovej sily. DJIA nie je schopný vrátiť sa nad hodnotu 26.000 bodov. Podľa stratéga Chrisa Hussyho z banky Goldman Sachs je to dôsledok neistôt, ktoré súvisia so svetovým obchodom.