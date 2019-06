Newyorskí poslanci zrušili výnimky pri očkovaní proti osýpkam

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. júna (TASR) - Zákonodarný zbor amerického štátu New York prijal vo štvrtok zákon, ktorým sa rušia doterajšie náboženské výnimky z povinnosti očkovať deti voči osýpkam. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Rozhodnutie bolo prijaté v situácii, keď Spojené štáty zažívajú najhoršiu epidémiu osýpok za posledných 27 rokov. V celej krajine tento rok zaznamenali už 1022 prípadov tohto nákazlivého ochorenia.Príslušnú legislatívu schválili po emotívnej rozprave obe komory newyorského zákonodarného zboru. Ešte ju musí podpísať guvernér Andrew Cuomo, ktorý však už deklaroval svoju podporu zrušeniu výnimiek.Podľa demokrata Cuoma má ochrana zdravia verejnosti prednosť pred výnimkami z dôvodu náboženského presvedčenia.Pred budovou newyorského Kapitolu protestovali stovky rodičov nezaočkovaných detí a ďalších odporcov tejto zmeny, podľa ktorých ide o útok na náboženskú slobodu zaručenú americkou ústavou. Stúpenci zmeny naopak argumentujú, že za prepuknutie súčasnej epidémie sú zodpovední práve odporcovia očkovania.Viaceré ohniská epidémie sa nachádzajú v meste New York a jeho okolí. Ide najmä o štvrť Brooklyn a oblasť Rockland, kde od vlaňajšej jesene potvrdili už stovky prípadov nákazy medzi príslušníkmi tamojších početných komunít ultraortodoxných židov. Úrady už v apríli spustili povinné očkovanie obyvateľov najviac postihnutých lokalít, šírenie osýpok sa im však stále nepodarilo zastaviť.Podobné výnimky z povinnosti očkovať deti má okrem New Yorku aj ďalších 45 štátov USA. Vo viacerých z nich už boli predložené návrhy na ich zrušenie. K tomuto kroku už pristúpil najväčší americký štát Kalifornia.