Newyorský maratón vyhrali Etiópčan Desisa a Keňanka Keitanyová

Na snímke (vľavo) etiópsky vytrvalec Lelisa Desisa (vľavo). Foto: TASR/AP/Elise Amendola Foto: TASR/AP/Elise Amendola

New York 4. novembra (TASR) - Etiópčan Lelisa Desisa a Keňanka Mary Keitanyová triumfovali v nedeľu na 48. ročníku maratónu v New Yorku.Dvadsaťosemročný Desisa vyhral časom 2:05:59, keď o dve sekundy predstihol krajana Shuru Kitatu. Tretí skončil obhajca prvenstva Geoffrey Kamworor z Kene (+0:25). Desisa zaostal 54 sekúnd za traťovým rekordom Keňana Geoffreya Mutaia z roku 2011.Tridsaťšesťročná Keitanyová triumfovala v New Yorku už štvrtýkrát v kariére pri piatich štartoch. Vlani skončila druhá za domácou Shalane Flanaganovou. Tentoraz triumfovala časom 2:22:48 h, ďalšia Keňanka Vivian Cheruiyotová za ňou zaostala o tri minúty a 13 sekúnd. Flanaganová skončila tretia.