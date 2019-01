Neymar bude chýbať PSG približne desať týždňov

Neymar (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. januára (TASR) - Francúzsky šampión Paríž Saint-Germain v stredu oficiálne informoval o dĺžke absencie zraneného brazílskeho futbalistu Neymara, ktorá by mala trvať približne desať týždňov. Špecializovaný portál lequipe.fr poznamenal, že operácia nohy čoskoro 27-ročného útočníka nebude potrebná. Vedenie klubu sa rozhodlo pre konzervatívnu liečbu najdrahšieho hráča sveta.Parížu bude Neymar chýbať v oboch osemfinálových zápasoch Ligy majstrov proti Manchestru United, prvý duel je na programe už 12. februára na Old Trafford. Zranenie pravej nohy, ktorú mu operovali v marci minulého roka, si privodil v minulotýždňovom stredajšom pohárovom dueli proti Štrasburgu. Zatiaľ visí otáznik, či sa Neymar stihne dať zdravotne do poriadku na prípadné štvrťfinále LM.