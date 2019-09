Neymar by sa mal vrátiť do zostavy Brazílie v zápase s Kolumbiou

Brazílsky hráč Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 6. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar by sa mohol vrátiť do zostavy národného tímu v prípravnom zápase v Miami proti Kolumbii (sobota o 02.30 SELČ).Útočník Paríža Saint-Germain absentoval v reprezentácii od júna, keď si v prípravnom súboji s Katarom privodil zranenie členka a prišiel o účasť na juhoamerickom šampionáte Copa America, ktorý Brazília z pozície organizátora vyhrala.Kouč "kanárikov" Tite informoval, že Neymar je zdravý a pripravený pomôcť tímu. "povedal Tite. "dodal kouč Brazílie.Debut v najcennejšom drese by mohol zažiť iba 19-ročný Vinicius Junior. "poznamenal krídelník Realu Madrid.Kolumbia nastúpi bez dvojice útočníkov Radamela Falcaa a Jamesa Rodrigueza.