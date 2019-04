Neymar chce zostať v Paríži St. Germain, tvrdí jeho otec

Na archívnej snímke futbalista Neymara. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. apríla (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Neymar chce zostať v Paríži St. Germain, s ktorým má platný kontrakt až do roku 2022. Tvrdí to jeho otec a zároveň agent. Neymar prišiel do francúzskej metropoly v roku 2017 z Barcelony. V uplynulých mesiacoch sa v médiách objavili špekulácie o jeho možnom prestupe do Realu Madrid.citovala agentúra AFP slová Neymarovho otca, ktoré odzneli v rozhovore pre RMC Sport.