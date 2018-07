Neymar je znovu hrdinom Brazílie, Mexiko opäť neprešlo cez osemfinále

Brazílsky hráč Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Samara 3. júla (TASR) - Brazílski futbalisti nepripustili na svoj úkor žiadne prekvapenie a po víťazstve 2:0 nad Mexikom postúpili do štvrťfinále MS 2018. Stredoameričania vypadli v osemfinálovom súboji na svetových šampionátoch siedmykrát v rade.Ústrednou postavou zápasu bol Neymar, ktorý prvý gól po peknej kombinácii s Willianom sám strelil a pri druhom prihral Robertovi Firminovi.citoval portál fifa.com Neymara, ktorý vo svojom 89. vystúpení za "Selecao" strelil 57. gól.vyhlásil kouč "kanárikov" Tite, ktorý sa musel zaobísť bez dlhoročnej opory národného tímu Marcela. Ľavý obranca Realu Madrid má poranený chrbát a jeho štart v ďalšom priebehu MS je otázny.Brazílčania naposledy neuspeli v tejto fáze turnaja v roku 1990, keď ich v prvom kole play off vyradila Argentína. Do štvrťfinálového stretnutia s Belgickom určite nezasiahne dôležitý hráč stredu poľa Casemiro, ktorý dostal v zápase proti Mexiku druhú žltú kartu na turnaji. Duel je na programe v piatok 6. júla o 20.00 SELČ v Kazani.Pre Mexiko sa už stalo prakticky tradíciou, že štvrtý duel na MS je preň ten záverečný. Naposledy sa dostali medzi osmičku najlepších na domácom šampionáte pred 32 rokmi.uviedol kormidelník mexickej reprezentácie Juan Carlos Osorio, ktorý sa sťažoval na simulovanie jedného hráča Brazílie, no meno neuviedol.povedal podľa agentúry DPA 56-ročný Osorio.