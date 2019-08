Neymar môže opustiť Paríž, tvrdia predstavitelia klubu

Na snímke Neymar (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10. augusta (TASR) - Neymar môže ešte toto leto opustiť Paríž Saint-Germain, v sobotu to uviedli predstavitelia francúzskeho futbalového šampióna.Toto tvrdenie podporil aj fakt, že brazílsky kanonier nefiguruje v zostave na nedeľňajší otvárací duel PSG v Ligue 1 proti Nimes. Neymar sa viackrát nechal počuť, že chce opustiť parížsky klub. O jeho služby prejavili záujem Barcelona aj Real Madrid.Športový riaditeľ klubu Leonardo dnes vyhlásil, že prestupové rokovania sú v pokročilej fáze, no zatiaľ neprišlo k žiadnej dohode. Neymar prišiel do PSG v roku 2017 z Barcelony za rekordných 222 miliónov eur. Počas dvoch sezón odohral 58 duelov, v ktorých strelil 51 gólov, no Parížanom nepomohol k vysnívanému triumfu v Lige majstrov, čo bol hlavný dôvod jeho príchodu. Informovala agentúra AFP.