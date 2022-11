Neymar nestihne ani zápas proti Kamerunu, lekár tímu neuviedol čas jeho návratu. Brazílčania sa sťažujú na trávnik

Zahrá si ešte na majstrovstvách?

Proti Kamerunu si nezahrajú viacerí

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny útočník Neymar nenastúpi v piatkovom záverečnom zápase Brazílie v G-skupine futbalových majstrovstiev sveta v Katare proti Kamerunu. Tímový lekár Rodrigo Lasmar povedal, že 30-ročný hráč Paríža Saint-Germain sa dovtedy nestihne zotaviť.Neymar maróduje s poškodenými väzmi v pravom členku po tom, ako sa zranil vo štvrtkovom úvodnom dueli na šampionáte proti Srbsku (2:0). V pondelok preto v druhom stretnutí skupinovej časti nečelil Švajčiarsku (1:0) v stretnutí, v ktorom si „kanárici“ zabezpečili postup do osemfinále.Lasmar neuviedol časový harmonogram Neymarovho návratu a nepovedal, či sa hráč vôbec vráti do akcie počas majstrovstiev sveta.Brazílsky trénerský štáb však v utorok zdupľoval, že v Katare ešte očakáva štart Neymara, ktorému len dva presné zásahy chýbajú na vyrovnanie historického rekordu Pelého v počte gólov za Brazíliu (77).Lekár brazílskeho mužstva uviedol, že proti Kamerunu nenastúpia ani pravý obranca Danilo, ktorý si lieči zranenie členka a ľavý obranca Alex Sandro, ktorý pre svalové zranenie nedohral zápas proti Švajčiarsku. Lasmar taktiež neposkytol očakávaný čas zotavenia v prípade Danila a Alexa Sandra.Brazília sa sťažovala na trávnik na Štadióne 974, kam by sa mohla vrátiť v osemfinále, ak skončí na prvom mieste vo svojej skupine. Brazílska výprava uviedla, že požiada Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby konala a zabezpečila zlepšenie podmienok.