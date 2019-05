Neymar vynechal stredajší tréning Brazílie, no s Katarom by mal hrať

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 30. mája (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Neymar vynechal stredajší tréning reprezentácie pre bolesti ľavého kolena, no mal by nastúpiť v prípravnom zápase pred Copa America s Katarom, ktorý je na programe 5. júna.Dvadsaťsedemročný útočník mal problémy už v utorok, keď nedokončil spoločný tréning tímu. Na druhý deň pracoval s fyzioterapeutmi.Pre Neymara sú to ďalšie zdravotné problémy po tom, ako od aprílového návratu po zlomenine piatej metatarzálnej kostičky odohral za Paríž St. Germain iba päť stretnutí.povedal o jeho stave útočník Gabriel Jesus.Brazília sa pripravuje na majstrovstvá Južnej Ameriky v stredisku Granja Comary neďaleko Ria de Janeiro. Prípravný duel s Katarom odohrá 5. júna v hlavnom meste Brazília, o štyri dni neskôr sa stretne s Hondurasom. Osemnásobný víťaz a organizátor turnaja otvorí kontinentálny šampionát 14. júna v Sao Paule proti Bolívii. V skupine sa stretne aj s Venezuelou a Peru. Informovala agentúra AP.