Neymar zostane v PSG, tvrdí L'Equipe

Na archívnej snímke futbalista Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 1. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa nateraz pravdepodobne nevráti do FC Barcelona a aj v tejto sezóne bude obliekať dres francúzskeho majstra Paríža St. Germain. Športový riaditeľ PSG Leonardo po piatkovom ligovom zápase s FC Metz (2:0) uviedol, že ponuka Kataláncov nespĺňa požiadavky klubu, pričom podľa denníka L'Equipe k jej vylepšeniu do konca prestupového okna nepríde.Uzávierka prestupov je 2. septembra. Paríž St. Germain údajne odmietol 130 miliónov eur, Ivana Rakitiča a ročné hosťovanie Ousmanea Dembeleho. Podľa televízie RMC Sport žiadal francúzsky šampión viac peňazí. Neymar prestúpil do PSG v lete 2017 za rekordných 222 miliónov eur práve z Barcelony.Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý má s PSG platnú zmluvu do júna 2022, chcel z Parku princov odísť. Španielske médiá informovali, že bol ochotný zaplatiť z vlastného účtu 20 miliónov eur, aby ho funkcionári Paríža uvoľnili do Barcelony.