Nézőpont: Vo finiši kampane pred eurovoľbami DK dobehla MSZP a Jobbik

Budapešť, archívna snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 22. mája (TASR) - Vo finiši kampane pred nedeľňajšími maďarskými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) zosilnela spomedzi opozičných strán najviac Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorej podpora stúpla na úroveň popularity strán bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) a Jobbik. Vyplýva to z posledného prieskumu pred voľbami vykonaného inštitútom Nézőpont.Analytik Nézőpontu Dániel Nagy vo vysielaní verejnoprávnej televíznej stanice M1 v stredu uviedol, že vládna strana Fidesz vysoko vedie so ziskom 54 percent, pričom každú z trojice strán MSZP-Dialóg, Jobbik a DK podporilo v aktuálnom prieskume desať percent respondentov. Ako dodal, vo voľbách môžu prekročiť päťpercentný prah aj strany Momentum a Politika môže byť iná (LMP).Podľa Nagya by malo byť pre Gyurcsánya veľmi dôležité, aby v nedeľu vyhral súboj opozičných strán, pretože by tak pred jesennými samosprávnymi voľbami mohol viesť proces vyjednávania opozície.V súvislosti s Fideszom analytik zdôraznil, že podpora vládnej strany stúpla aj v porovnaní s vlaňajšími parlamentnými voľbami. Preto možno predpokladať, že Fidesz vo voľbách do EP získa väčšie víťazstvo než pred piatimi rokmi.Nagy očakáva relatívne vysokú účasť Maďarov v eurovoľbách. Kým pred piatimi rokmi prišlo k urnám 29 percent voličov, teraz môže tento podiel dosiahnuť 32 percent, avšak nie je vylúčená ani 40-percentná účasť, dodal.