Nezabudnuteľné hity Karla Gotta zaznejú v 12 slovenských mestách, hviezdou podujatí je Nikolas Put

V piatok 7. marca sa začína séria 12 koncertov, na ktorých zaznejú nezabudnuteľné hity Karla Gotta. Legendárny český spevák a 42-násobný držiteľ Zlatého slávika svojím hlasom a piesňami ovplyvnil celé generácie.



Spomienkové koncerty piesní Karla Gotta:



program



Piešťany (Dom umenia) - 7. marca 2025 (19.00)

Považská Bystrica (PX Centrum) - 8. marca 2025 (19.00)

Námestovo (Dom kultúry) - 9. marca 2025 (19.00)

Púchov (Divadlo) - 12. marca 2025 (19.00)

Žilina (Dom odborov) - 13. marca 2025 (19.00)

Ružomberok (Kultúrny dom Andreja Hlinku) - 14. marca 2025 (19.00)

Trenčín (Posádkový klub - ODA Trenčín) - 15. marca 2025 (19.00)

Dolný Kubín (Mestské kultúrne stredisko) - 22. marca 2025 (19.00)

Poprad (Oddelenie kultúry Poprad) - 23. marca 2025 (19.00)

Galanta (MSKS) - 11. apríla 2025 (19.00)

Zvolen (Dom kultúry Podborová) - 12. apríla 2025 (19.00)

Prievidza (Kino Baník) - 13. apríla 2025 (19.00)



Vstupenky si môžete zakúpiť na



7.3.2025 (SITA.sk) -Hlavnou hviezdou dvojhodinových podujatí je spevák Nikolas Put. Nadaného mladého tenora budú na pódiu sprevádzať talentovaný klavirista Radim Linhart a jeho kapela.Nikolas Put je známy svojím úprimným prejavom a hlbokým vzťahom k hudbe Karla Gotta, čo z neho robí jedného z najvýraznejších talentov svojej generácie. Narodil sa v hudobníckej a umelecky nadanej rodine a jeho prastarý otec Josef Vičan bol vraj kráľom heligonkárov na Valašsku.Hudbu si Nikolas obľúbil, keď mal 16 rokov a zapáčila sa mu tak, že nechce robiť nič iné, len hrať na gitare a spievať pred publikom. „Hudba by mala ľuďom prinášať radosť, chuť do života a pozitivitu," hovorí. Podobne ako Karel Gott aj on by chcel svojím spevom robiť ľuďom radosť a interpretovať nové piesne s rovnakým posolstvom pre publikum.V súčasnosti už Nikolasov vlastný repertoár tvoria renomovaní skladatelia a textári Radim Linhart, Zdeněk Barták, Jan Krůta, Ivo Plicka a Jana Rychterová a má aj súkromného hodiny spevu u profesorky Dite Hořínkovej zo Štátneho konzervatória.Nikolas už pôsobil už aj v Pražskom filmovom orchestri, vystúpil aj na slávnostnom koncerte k 105. výročiu vzniku Československa a v tomto roku je exkluzívnym hosťom turné 60. rokov na scéne Helena Vondráčková . S vlastnou skladbou "Kája" zabodoval v hitparádach a získal aj ocenenia.