Nezamestnaní môžu získať od štátu až 5600 eur, Krajniak chce príspevkom motivovať ľudí aj k práci za nižšiu mzdu

Príspevok na začatie podnikania

O príspevok môžu požiadať aj zamestnávatelia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína od 3. augusta realizovať ďalšie projekty na podporu nezamestnaných, najmä mladých ľudí. Na tieto projekty by malo smerovať vyše 30 miliónov eur. Ide o pokračovanie národného projektu „Úspešne na trhu práce“ na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov, ktorí doteraz nemali pravidelné zamestnanie.V rámci neho budú úrady práce poskytovať zamestnávateľom, ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného na minimálne 9 mesiacov, finančný príspevok na jeho mzdu vo výške najviac 638,40 eur mesačne počas šiestich mesiacov."Pridanou hodnotou tohto projektu je udržateľnosť, keďže zamestnávateľ je povinný udržať vytvorené pracovné miesto najmenej v dĺžke polovice obdobia, za ktoré dostáva príspevok. Ak bude zamestnávateľ dostávať príspevok 12 mesiacov, musí udržať toto miesto ďalší polrok,“ uviedol v tlačovej správe minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Druhou aktivitou tohto projektu je podľa rezortu práce poskytovanie príspevkov mladým bez práce, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Tí dostanú od úradu práce na začatie vlastného podnikania 3 500 eur. Musia sa však zaviazať, že budú svoju činnosť vykonávať minimálne jeden rok. "V rámci tohto projektu plánujeme podporiť približne 2 500 mladých nezamestnaných do 29 rokov," informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort podporí aj aktivitu mladých nezamestnaných do 29 rokov pri hľadaní práce. V rámci národného projektu „Reštart pre mladých UoZ 2“ môžu požiadať úrad práce o finančný príspevok k mzde, ak si sami nájdu zamestnanie.Prvých šesť mesiacov budú dostávať každý mesiac 126,14 eura, ďalších 6 mesiacov 63,07 eura. "Týmto ich chceme motivovať prijať prácu aj za nižšiu mzdu, ktorá ich doteraz mohla odrádzať od nástupu do zamestnania. Podporiť vieme takmer 1 200 nezamestnaných," tvrdí rezort práce a sociálnych vecí."Spúšťame aj podporu pre nezamestnaných v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, ktorí uvažujú o začatí samostatnej zárobkovej činnosti," upozornilo ministerstvo. V rámci opatrenia 3 národného projektu „Cesta na trh práce 2“ môžu požiadať úrad práce o príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti v rôznych odvetviach."Takto chceme pomôcť nezamestnaným, ktorí uvažujú nad vlastným podnikaním, avšak nemajú žiadne prostriedky na rozbeh. Ak nám budú garantovať udržateľnosť svojej činnosti na minimálne dva roky, úrad im pošle v dvoch splátkach 5 600 eur,“ dopĺňa minister Krajniak. Takúto pomoc by malo dostať približne 440 nezamestnaných.Od 20. júla tohto roka môžu zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať mladého nezamestnaného do 29 rokov a poskytnúť mu prax, požiadať na úrade aj o finančný príspevok na jeho mzdu, aj mentorovanie. Podmienkou je, že pre neho vytvoria nové pracovné miesto na minimálne šesť mesiacov resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa mu poskytujú najviac deväť mesiacov.Príspevok na mzdu zamestnanca je vo výške 95 percent celkovej ceny práce, maximálna 784,16 eura. Na každého mentora môže zamestnávateľ dostať najviac 98,02 eura. Úrad prispeje aj na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky či náradie, a to najviac 71,92 eura.