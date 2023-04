Nezamestnaní vyčistia, štát zaplatí. Hlas-SD predstavil štyri riešenia čiernych skládok (video)

Čistenie čiernych skládok

Výzvy na revitalizáciu pozemkov

21.4.2023 (SITA.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) predstavila štyri riešenia, ktoré majú pomôcť vyčistiť Slovensko od čiernych skládok. Nezamestnaní vyčistia, štát zaplatí, samospráva preinvestuje a úrady skontrolujú, tak znie návrh Hlasu-SD „na štyri ročné obdobia a štyri roky volebného obdobia“.„Ľudia, ktorí majú tú smolu, že nemajú prácu, ale zároveň majú to šťastie, že majú zdravé ruky, pôjdu čistiť čierne skládky. Zároveň štát zaplatí cez ministerstvo životného prostredia uloženie tohto odpadu na skládkach s tým, že sa nebude počítať mestám a obciam do percenta separácie,“ konkretizoval riešenia expert Hlasu-SD na samosprávy Michal Kaliňák. Zároveň apeloval na Slovenský pozemkový fond, aby si konečne vytvoril finančnú rezervu na odpratanie čiernych skládok zo svojich pozemkov a nečakal na to, že ľudia v dedine sa na to poskladajú. Ak to nedokáže, má podľa Kaliňáka svoje pozemky v intraviláne miest a obcí radšej presunúť na samosprávy, ktoré by potom na ne dokázali čerpať eurofondy.Hlas-SD chce, aby zamestnanci odborov životného prostredia na okresných úradoch a tiež štátnej inšpekcie životného prostredia intenzívne monitorovali pozemky po odstránení čiernych skládok. Zároveň žiada rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby spustili projektové výzvy na revitalizáciu pozemkov po odstránení čiernych skládok.Podľa ekonomického experta Hlasu-SD Kamila Šaška je na Slovensku evidovaných 11 096 čiernych skládok, pričom v realite ich je ešte viac.„Sú zrkadlom neschopnosti celej vlády, no primárne ministra životného prostredia Budaja,“ povedal. Za posledného 3,5 roka zaevidovali odbory životného prostredia na okresných úradoch 2 223 podaní týkajúcich sa čiernych skládok, no k objasneniu došlo v menej ako v desiatich percentách prípadov.„Zodpovednosť za ich odstránenie, a prípadné sankcie sa častokrát prenášajú na naše mestá a obce. Tie však iba v tomto roku prišli o 618 miliónov eur pre daňovú atómovku Igora Matoviča a netušia, o koľko peňazí prídu v každom ďalšom roku, “ zdôraznil Šaško.