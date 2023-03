Nezamestnanosť klesá v každom kraji, povedal Krajniak a problém nie je v nedostatku voľných pracovných miest

aktualizované 20. marca, 12:03



Nezamestnanosť klesá

Aktívne opatrenia zaberajú

Pokles o tretinu

20.3.2023 (SITA.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa vo februári tohto roka medzimesačne znížila o 0,06 percentuálneho bodu na 5,76 percenta. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, vo februári medzimesačne klesol o 0,04 percentuálneho bodu na 4,40 percenta.„Nezamestnanosť klesá v každom kraji na Slovensku, aj v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji," povedal. Vzhľadom na nástup sezónnych prác očakáva, že nezamestnanosť na Slovensku bude ďalej klesať.Od leta 2021 do februára tohto roka klesol počet dlhodobo nezamestnaných o 23-tisíc. „Od momentu, keď to kvôli pandémii stúplo až na 97-tisíc ľudí, sme sa teraz dostali na 73,8 tisíca ľudí," povedal Krajniak.Podľa neho to svedčí o tom, že aktívne opatrenia na trhu práce zaberajú. Znížil sa aj počet uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. Na začiatku pandémie bolo v tomto veku nezamestnaných takmer 62-tisíc osôb, v súčasnosti ide podľa ministra o približne 40-tisíc ľudí.„Je to pokles o tretinu, čo je veľmi výrazný pokles," povedal. Úrady práce pritom k 20. marcu evidujú takmer 80-tisíc voľných pracovných miest.„Problém slovenského trhu práce nie je v tom, že by sme mali nedostatok voľných pracovných miest, ale máme problém v tom, ako čo najviac týchto pracovných miest obsadiť," tvrdí minister práce.