Nezamestnanosť klesla na 5,82 percenta, najmenej voľných pracovných miest je v jednom kraji

20.2.2023 (SITA.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v januári toto roka medzimesačne znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 5,82 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, však medzimesačne stúpol o 0,07 percentuálneho bodu na 4,44 percenta.„Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. Budeme mať údaje na úrovni obcí, kým predtým sme sa pohybovali na úrovni okresov. To je niečo, čo nám pomôže ešte adresnejšie pomáhať ľuďom,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Rezort práce pravidelne zverejňoval hodnoty indikátora PDU aj v minulom roku. Jeho vývoj kopíroval vývoj predošlého primárneho ukazovateľa, ktorým bola miera evidovanej nezamestnanosti.V januári tohto roka však PDU medzimesačne stúpol, kým miera evidovanej nezamestnanosti oproti vlaňajšiemu decembru klesla. Opačný vývoj týchto ukazovateľov spôsobil opačný vývoj menovateľov, ktoré vstupujú do výpočtu jednotlivých ukazovateľov.V prvom mesiaci tohto roka bolo na Slovensku 162,6 tisíca disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Oproti decembru minulého roka ide o nárast o 2,4 tisíca, medziročne je to však menej o 25,4 tisíca nezamestnaných.Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie oproti koncu minulého roka stúpol o 2,8 tisíca na 180,9 tisíca. V porovnaní s januárom vlaňajška však išlo o pokles o 23,9 tisíca nezamestnaných.Na trhu práce sa v minulom mesiaci umiestnilo 12,4 tisíca uchádzačov o zamestnanie. Úrady práce evidovali ku koncu januára tohto roka 81,2 tisíca voľných pracovných miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 28,2 tisíca, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji, kde bolo 2,8 tisíca voľných pracovných miest.