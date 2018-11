Nezamestnanosť mladých ľudí je v Španielsku veľkým problémom

Žena si vyberá peniaze z bankomatu španielskej banky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 3. novembra (TASR) - Hospodárska kríza v Španielsku sa skončila. Počet nezamestnaných od roka 2013 klesol z piatich na tri milióny. Veľkým problémom však zostáva vysoká nezamestnanosť mladých ľudí.Krajina spolu s Talianskom a Gréckom vykazuje najvyššiu nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii (EÚ). Približne 28 % všetkých aktívnych Španielov vo veku do 30 rokov si nevie nájsť prácu. Vláda to chce zmeniť rozsiahlym programom. Ako informoval denník El País, v nadchádzajúcich mesiacoch má byť najatých ďalších 3000 poradcov, ktorí sa zamerajú špeciálne na mladých nezamestnaných. S pomocou rôznych podporných programov chce španielska vláda do roka 2021 znížiť nezamestnanosť mladých zo súčasných 28 % na 23,5 %.Zlepšiť sa majú aj pracovné podmienky mladých ľudí. Okrem iného sa má právne jasnejšie definovať štatút praktikanta, aby sa zabránilo tomu, že ich spoločnosti budú zneužívať ako lacnú pracovnú silu. Mladí Španieli nachádzajú len nevýhodné zamestnanie na čiastočný úväzok alebo prácu na dobu určitú, pritom ide len o niekoľko mesiacov, či dokonca týždňov. Zmluvy sa opakovane predlžujú, aby zamestnávatelia platili nižšie poistenie, mzdy a prípadné odstupné.Vláda chce obnoviť aj program pre opätovné zaradenie, aby sa mohli vrátiť desiatky tisícov mladých Španielov, ktorí v dôsledku krízy odišli do zahraničia.Španielsko sa podobne ako ostatné krajiny EÚ zaviazalo k tzv. mládežníckej garancii, ktorá má pomáhať mladým ľuďom do 25 rokov pri hľadaní práce. V priebehu štyroch mesiacov od ukončenia štúdia či straty práce im má byť ponúknuté lukratívne miesto alebo sa majú ďalej vzdelávať, aby sa kvalifikovali na iné zamestnanie. Tieto záväzky doteraz Španielsko neplnilo, hoci programy môžu získať dotácie EÚ. Podpora potrvá do roka 2023.