Nezamestnanosť mladých v Holandsku vzrástla na takmer ročné maximum

Amsterdam, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 17. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Holandsku sa minulý mesiac udržala na nízkej úrovni pod 4 %, nezamestnanosť mladých však vzrástla na takmer ročné maximum. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje holandského štatistického úradu.Celková miera nezamestnanosti dosiahla v Holandsku v septembri 3,5 %, rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci. Počet nezamestnaných sa síce zvýšil z 321.000 na 323.000, mieru nezamestnanosti to však neovplyvnilo.Naopak, nezamestnanosť mladých vo veku od 15 do 25 rokov zaznamenala rast nad 7 %. Zatiaľ čo v auguste predstavovala 6,9 %, v septembri dosiahla 7,2 %, čo bola najvyššia úroveň nezamestnanosti mladých od októbra minulého roka.