Nezamestnanosť na Slovensku bola v druhom kvartáli najnižšia za dva a pol roka, ubudli tisíce nezamestnaných

Ľudia bez práce viac ako rok

Úbytok v každej vekovej skupine

Pokles v piatich krajoch

4.9.2023 (SITA.sk) - Počet ľudí bez práce sa na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka medziročne znížil o 7,1 percenta, teda o viac ako 12-tisíc osôb na 157,8 tisíca osôb. Medziročné úbytky počtu nezamestnaných tak pokračujú už ôsmy štvrťrok za sebou.Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala 5,7 %, medziročne klesla o 0,4 percentuálneho bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR Naďalej sa znižoval počet dlhodobo nezamestnaných a opäť začali klesať aj počty krátkodobo nezamestnaných. Výrazne sa znížil počet osôb v kategórii so základným vzdelaním.Nezamestnaných celkovo ubúdalo už v piatich regiónoch Slovenska. Najväčšiu časť nezamestnaných, viac ako 105-tisíc osôb, predstavovali ľudia bez práce jeden rok a viac.Ich podiel spomedzi nezamestnaných dosahoval vyše 66 % napriek tomu, že medziročný úbytok pokračuje už štyri štvrťroky po sebe a pred letom klesol počet dlhodobo nezamestnaných o 5,1 %.Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla ešte výraznejšie, o 11 % na 52,5 tisíca osôb, ide o ľudí, ktorí boli bez práce kratšie než 12 mesiacov.Úbytok nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách, okrem najnižšej vekovej kategórie 15 až 24-ročných, v tej bol však rast minimálny.Z pohľadu vzdelanosti najvýraznejší pokles počtu nezamestnaných o 25,4 %, teda o 13,4 tisíca osôb, bol v kategórii so základným vzdelaním. Celkovo v 12 zo 16 ekonomických činností posledného zamestnávateľa nastal medziročný pokles počtu ľudí bez práce. Najviac ľudí naposledy pracovalo v priemysle, kde však počet nezamestnaných medziročne klesol o 5,1 %.Druhú najväčšiu skupinu tvorili ľudia naposledy pracujúci vo veľkoobchode a maloobchode s poklesom o 14,2 %. Špecifickú a najpočetnejšiu skupinu predstavovali osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie.Ich počet v druhom štvrťroku tohto roka klesol len minimálne a stále tak predstavovali vyše 30 % zo všetkých nezamestnaných.Počet nezamestnaných v druhom kvartáli medziročne klesol v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Nitrianskom kraji, o 18 % a v Trenčianskom kraji, o 17,5 %. Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji, a to takmer 40-tisíc osôb a v Košickom kraji vyše 38-tisíc osôb.Najvyššia miera nezamestnanosti pretrvávala v Prešovskom a Košickom kraji, jediné dosiahli hranicu 10 %. Opačný vývoj štatistici zaznamenali v Bratislavskom kraji s mierou nezamestnanosti 2,1 % nasledovanom Trenčianskym krajom s 2,8 %.Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena nastala v Prešovskom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla o 1,5 percentuálneho bodu. Pokles miery nezamestnanosti zaznamenalo 5 krajov, v Bratislavskom kraji sa udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom.