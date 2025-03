Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla historické minimá, pokles zaznamenali všetky kraje

aktualizované 4. marca, 11:06



Počet ľudí bez práce medziročne klesol

Zamestnanosť rástla už tretí rok za sebou

Problémom je štruktúra trhu práce

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalší pokles bude náročnou úlohou

4.3.2025 (SITA.sk) - Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v roku 2024 nové ročné historické minimum 5,3 %. Počet ľudí bez práce a miera nezamestnanosti medziročne klesali počas posledného štvrťroka aj za celý rok 2024 na nové minimá.Pozitívum vývoja bolo, že ubudlo najmä dlhodobo nezamestnaných. Poklesy oboch ukazovateľov na celoročnej úrovni zaznamenali všetky kraje Slovenska, najvýraznejšie zlepšenie nastalo v Košickom a Banskobystrickom kraji.Počet nezamestnaných na Slovensku v 4. štvrťroku 2024 dosiahol 145,3 tisíca osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 7,5 %. Počet ľudí bez práce medziročne klesol o 11,8 tisíca osôb. Nezamestnanosť sa celý rok 2024 pohybovala na historických minimách, v posledných troch mesiacoch roka išlo historicky o druhý najnižší počet ľudí bez práce v rámci porovnaní jednotlivých štvrťrokov od začiatku roka 2021.V štruktúre naďalej prevládali dlhodobo nezamestnaní. Ľudia bez práce 12 a viac mesiacov tvorili dve tretiny spomedzi nezamestnaných, ich počet však medziročne klesol o takmer 10-tisíc osôb (o 9,3 %).Z regionálneho hľadiska počet ľudí bez práce medziročne klesol až v 7 z 8 krajov Slovenska, najvýraznejšie, o viac ako 17 %, v Košickom kraji. Miera nezamestnanosti dosahovala v regiónoch od 2 % v Bratislavskom kraji do 10,5 % v Prešovskom kraji. Zamestnanosť na Slovensku si v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2024 udržala rast, a to už tretí rok za sebou. Počet pracujúcich v poslednom štvrťroku 2024 medziročne prekročil 2,646 milióna osôb, pričom zamestnanosť po sezónnom očistení medzikvartálne vzrástla o 0,3 % na vyše 2,624 milióna pracujúcich.Miera zamestnanosti sa medziročne zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu na 78,8 %. Najväčší prírastok pracujúcich bol zaznamenaný v informačných a komunikačných službách, kde pribudlo vyše 20-tisíc osôb.Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich medziročne vzrástol v 5 z 8 krajov SR, najvýraznejšie v Košickom kraji o 2,7 % a v Trnavskom kraji o 1,9 %. Mieru zamestnanosti nad hodnotou 80 % dosiahli okrem Bratislavského kraja aj Žilinský, Trenčiansky a Trnavský kraj.Za celý rok 2024 počet pracujúcich v SR medziročne stúpol o takmer 11-tisíc osôb na 2,62 milióna osôb. Najdynamickejšie zmeny v službách nastali v odvetviach s nižším počtom pracujúcich, najmä v informáciách a komunikácii a v umení, zábave a rekreácii. Naopak, najväčší medziročný úbytok pracujúcich nastal vo finančných a poisťovacích službách.Najväčším problémom podľa analytika 365.banky Tomáša Boháčka je samotná štruktúra trhu práce, ktorá má pomerne nízku distribúciu a diverzifikovanosť."Očakávame, že nezamestnanosť sa pozvoľna bude zvyšovať a rast reálnych miezd bude mať polovičné tempo. Tomuto vývoju však môžu paradoxne mierne pomáhať dlhodobé vplyvy demografie a chýbajúce pracovné sily vo vybraných odvetviach ako stavebníctvo a pomocné práce v odvetviach služieb. Ide však o menej atraktívne ohodnotené pozície, ktoré budú vypĺňať najmä zahraničné pracovné sily," predpokladá Tomáš Boháček.Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák predpokladá, že priemerná miera nezamestnanosti za rok 2025 bude stagnovať na úrovni minulého roka.„Na jednej strane vidíme na trhu práce tlaky vyplývajúce z úbytku pracovnej sily v dôsledku demografických zmien a odchodov do predčasného dôchodku, na strane druhej dochádza k poklesu zamestnanosti najmä v priemyselných odvetviach kvôli slabému zahraničnému dopytu. Miera nezamestnanosti zároveň dosahuje historické minimá, jej ďalší, výraznejší, pokles už bude veľmi náročnou úlohou," vysvetľuje Horňák.Podľa jeho slov pri rozbehu ekonomickej aktivity a opätovnom oživení v priemysle tak budú čoraz výraznejšiu úlohu zohrávať pracovníci zo zahraničia, keďže zásoba slovenskej pracovnej sily aa postupne vyčerpáva. Ako problém vidí nesúlad dopytu a ponuky pracovnej sily jednak pri zručnostiach, ale aj pri geografickom rozložení.