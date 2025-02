Nezamestnanosť na Slovensku klesla, očakáva sa zotrvanie vysokého počtu voľných ponúk na trhu práce

Nárast záujemcov o prácu

20.2.2025 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku medziročne klesla. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), dosiahol v januári 2025 úroveň 3,92 percenta.Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 166-tisíc uchádzačov o zamestnanie, pričom voľných pracovných miest bolo viac ako 96-tisíc. PDU v januári 2025 medziročne klesol o 5 stotín percentuálneho bodu, avšak pri porovnaní s decembrom minulého roka stúpol o 0,11 percentuálneho bodu. Najnižšie PDU evidovali v Bratislavskom kraji na úrovni 2,75 percenta, zatiaľ čo najvyššie v Prešovskom kraji, a to 6,23 percenta.Celkový počet uchádzačov o zamestnanie klesol na konci minulého mesiaca v porovnaní s januárom 2024 o 6-tisíc osôb. Počet ľudí bez práce bol nižší vo všetkých vekových kategóriách, vrátane mladých ľudí do 29 rokov a ľudí starších ako 50 rokov, ako aj medzi znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Pri medzimesačnom porovnaní však stúpol celkový počet uchádzačov o zamestnanie o 2 400 osôb.Analytikov z Inštitútu pre sociálnu politiku neprekvapil medzimesačný nárast nezamestnanosti na prelome rokov. Upozornili, že za posledných 24 rokov zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v januári medzimesačný pokles počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie iba v rokoch 2016 a 2017. Tradičný nárast počtu ľudí bez práce je spojený s ukončením množstva pracovných spoluprác na konci roka.„V najbližších mesiacoch je možné očakávať ustálenú úroveň nezamestnanosti, prípadne jej mierne znižovanie spojené so začiatkom jarných prác v poľnohospodárstve a stavebníctve, a taktiež s procesom nástupu do nového zamestnania u osôb, ktorým sa skončili spomínané pracovné zmluvy v decembri 2024,“ predpokladajú analytici.Na trhu práce sa očakáva aj zotrvanie vysokého počtu voľných pracovných miest. V januári dosiahol úroveň 96-tisíc, čo je o 14-tisíc pracovných miest viac ako pred rokom. V porovnaní s posledným mesiacom minulého roka zaznamenali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na pracovnom trhu o takmer tisíc voľných miest menej.