Nezamestnanosť na Slovensku mierne stúpla, otvorenie ekonomického života by malo pomôcť

Prevládajúca neistota pre budúci ekonomický rozvoj

Predpokladá sa ďalší rast nezamestnanosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka medzimesačne vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 6,96 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti decembru minulého roka zvýšila o 0,18 percentuálneho bodu na 7,58 percenta.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v prvom mesiaci toto roka stúpol o 5,2 tisíca na takmer 188-tisíc. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Inštitút sociálnej politiky si nárast nezamestnanosti vysvetľuje hlavne prevládajúcou neistotou pre budúci ekonomický vývoj. Túto neistotu odzrkadľuje aj indikátor ekonomického sentimentu, ktorý klesol v porovnaní s decembrom, a to najmä pre pokles dôvery spotrebiteľov. „Povzbudzujúcim faktom je zrýchlenie odtoku uchádzačov o zamestnanie z evidencie,“ skonštatoval zastupujúci generálny riaditeľ Inštitútu sociálnej politiky Štefan Domonkos.Vývoj podľa inštitútu naznačuje, že prevádzky aj spotrebitelia sa už vo väčšej miere prispôsobili protipandemickým opatreniam. Sú schopní fungovať, hoci stále ešte v obmedzenom režime. Na trhu práce sa v januári uplatnilo 12 672 uchádzačov o zamestnanie. Je to o 5 097 osôb, a teda o 67,29 %, viac ako počas predošlého mesiaca.Napriek tomu Inštitút sociálnej politiky predpokladá, že v najbližšom období budeme svedkami ďalšieho mierneho nárastu nezamestnanosti, ktorý opäť vystrieda pokles. Prípadné úplne otvorenie ekonomického života na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, by malo byť sprevádzané nárastom zamestnanosti a súbežným poklesom nezamestnanosti. Ďalším stimulom pre slovenský trh práce môže byť podľa inštitútu aj dočerpávanie zdrojov kohéznej politiky a prísun prvých peňazí z plánu obnovy. Okrem toho môže pomôcť aj nastavenie politiky Európskej centrálnej banky a uvoľnenie úzkych miest v dodávateľských reťazcoch.