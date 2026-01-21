Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vincent
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

21. januára 2026

Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla, analytici priblížili ďalší vývoj


Tagy: Nezamestnanosť na Slovensku štatistika Úrad práce

Nezamestnanosť na Slovensku na konci roka mierne vzrástla, v decembri dosiahla úroveň 4,09 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku ...



Zdieľať
gettyimages 1097271132 676x451 21.1.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku na konci roka mierne vzrástla, v decembri dosiahla úroveň 4,09 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, sa medzimesačne zvýšil o 0,21 percentuálneho bodu.


Na úradoch práce bolo koncom roka evidovaných 172 707 uchádzačov o zamestnanie. Na trhu práce bolo takmer 120 000 voľných pracovných miest. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Prognózy vývoja a PDU v krajoch


Medzimesačný rast nezamestnanosti hodnotí ÚPSVR ako bežný a zaznamenávajú ho každý rok od roku 2020. Na vývoj v decembri mala vplyv úprava výšky dávok v nezamestnanosti, čo podľa ústredia práce potvrdili aj analytici Inštitútu sociálnej politiky.

V januári očakávajú tlmený nárast nezamestnanosti, prípadne stagnáciu. Vo februári a marci by sa pri zachovaní súčasných trendov mohol počet ľudí bez práce podľa analytikov mierne znížiť.

Pokles počtu absolventov škôl bez práce


Koncom roka 2025 pokračoval pokles počtu absolventov škôl bez práce. V evidencii bolo v decembri 7 067 uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským vzdelaním, čo je o 298 ľudí menej ako v novembri. Počet absolventov vysokých škôl bez zamestnania medzimesačne klesol o 208 osôb a ustálil sa na hodnote 1 552 uchádzačov.

V regiónoch dosiahol PDU najnižšiu hodnotu v Trnavskom kraji, a to 2,76 %. Najvyšší PDU bol v Prešovskom kraji, a to na úrovni 6,13 %. Spomedzi okresov bol PDU najnižší v okrese Piešťany s hodnotou 2,11 % a najvyšší v okrese Rimavská Sobota (10,55 %).


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla, analytici priblížili ďalší vývoj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezamestnanosť na Slovensku štatistika Úrad práce
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Krúpa kritizuje Fica, že s Trumpom kydal na Európsku úniu. Liberáli chcú uznesením o Grónsku prebudiť vládu aj „nemú šťuku“ Blanára – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vláda schválila Národnú protikorupčnú stratégiu, má zvýšiť transparentnosť a podporiť etické správanie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 