Streda 21.1.2026
21. januára 2026
Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla, analytici priblížili ďalší vývoj
Nezamestnanosť na Slovensku na konci roka mierne vzrástla, v decembri dosiahla úroveň 4,09 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku na konci roka mierne vzrástla, v decembri dosiahla úroveň 4,09 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, sa medzimesačne zvýšil o 0,21 percentuálneho bodu.
Na úradoch práce bolo koncom roka evidovaných 172 707 uchádzačov o zamestnanie. Na trhu práce bolo takmer 120 000 voľných pracovných miest. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).
Medzimesačný rast nezamestnanosti hodnotí ÚPSVR ako bežný a zaznamenávajú ho každý rok od roku 2020. Na vývoj v decembri mala vplyv úprava výšky dávok v nezamestnanosti, čo podľa ústredia práce potvrdili aj analytici Inštitútu sociálnej politiky.
V januári očakávajú tlmený nárast nezamestnanosti, prípadne stagnáciu. Vo februári a marci by sa pri zachovaní súčasných trendov mohol počet ľudí bez práce podľa analytikov mierne znížiť.
Koncom roka 2025 pokračoval pokles počtu absolventov škôl bez práce. V evidencii bolo v decembri 7 067 uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským vzdelaním, čo je o 298 ľudí menej ako v novembri. Počet absolventov vysokých škôl bez zamestnania medzimesačne klesol o 208 osôb a ustálil sa na hodnote 1 552 uchádzačov.
V regiónoch dosiahol PDU najnižšiu hodnotu v Trnavskom kraji, a to 2,76 %. Najvyšší PDU bol v Prešovskom kraji, a to na úrovni 6,13 %. Spomedzi okresov bol PDU najnižší v okrese Piešťany s hodnotou 2,11 % a najvyšší v okrese Rimavská Sobota (10,55 %).
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla, analytici priblížili ďalší vývoj © SITA Všetky práva vyhradené.
Pokles počtu absolventov škôl bez práce
