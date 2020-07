Nezamestnanosť na Slovensku sa zvýšila v 69 okresoch, najvyššia bola v Rimavskej Sobote

Najvýraznejšie stúpla v Starej Ľubovni

Evidovali státisíce uchádzačov o zamestnanie

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Miera nezamestnanosti na Slovensku bola aj v júni tohto roka najvyššia v okrese Rimavská Sobota. Oproti máju tohto roka síce klesla o 0,26 percentuálneho bodu, zotrvala však na vyše 20-percentnej úrovni, keď predstavovala 20,40 %.Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti vykázal minulý mesiac okres Kežmarok, a to 18,29 percenta. Medzimesačne išlo o pokles o 0,75 percentuálneho bodu. O 0,10 percentuálneho bodu na 17,47 percenta vzrástla v júni miera nezamestnanosti v okrese Revúca. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Miera evidovanej nezamestnanosti sa v júni zvýšila v 69 okresoch na Slovensku, v jednom zostala na nezmenenej úrovni a vo zvyšných deviatich okresoch klesla. Jej najvýraznejší nárast o 0,77 percentuálneho bodu na 9,09 % zaznamenal okres Stará Ľubovňa, najviac nezamestnanosť medzimesačne klesla v okresoch Kežmarok a Banská Štiavnica.V okrese Kežmarok išlo o pokles o spomínaných 0,75 percentuálneho bodu na 18,29 percenta a v okrese Banská Štiavnica o 0,48 percentuálneho bodu na 8,39 %.Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,38 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.Nasledovali okresy Bratislava I, Hlohovec, Trenčín a Bratislava IV. V okrese Bratislava I miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 3,60 percenta, v okrese Hlohovec 3,91 percenta, v okrese Trenčín 4,02 percenta a v okrese Bratislava IV 4,28 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júni tohto roka stúpla o 0,20 percentuálneho bodu na 7,40 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,43 percentuálneho bodu.Úrady práce evidovali na konci šiesteho mesiaca tohto roka 203 586 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s májom ide o nárast o 5 330 ľudí.Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v júni stúpol o 66 960 osôb. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,20 %.V porovnaní s májom tohto roka išla nahor o 0,24 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 2,16 percentuálneho bodu.