Nezamestnanosť na Slovensku stúpla, najväčší nárast zaznamenali v Prešovskom kraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v apríli tohto roka stúpla o 1,38 percentuálneho bodu na 6,57 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 1,67 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Úrady práce evidovali na konci štvrtého mesiaca tohto roka 180 756 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s marcom ide o nárast o 37 763 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v apríli stúpol o 45 966 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,43 %. V porovnaní s marcom tohto roka išla nahor o 1,22 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 1,38 percentuálneho bodu.Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci apríla tohto roka 204 480 osôb. Medzimesačne išlo o nárast o 33 613 osôb, v porovnaní s aprílom minulého roka je to viac o 38 224 ľudí.Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli stúpla vo všetkých krajoch na Slovensku. Najvýraznejší nárast, a to o 1,67 percentuálneho bodu, vykázal Prešovský kraj. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal práve Prešovský kraj (10,37%).Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer mali ešte Banskobystrický kraj s 8,71 % a Košický kraj s 8,96 %.Medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti vykázali všetky okresy na Slovensku. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal okres Rimavská Sobota (18,64 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,62 %) dosiahol okres Bratislava V.Ku koncu apríla tohto roka evidovali úrady práce 73 602 voľných pracovných miest. V porovnaní s marcom išlo o pokles o 11 072 voľných miest. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 22 114 miest, najmenej voľných pracovných miest bolo v Prešovskom kraji, a to 4 195.Agentúra SITA požiadala analytikov o komentár.