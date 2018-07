Nezamestnanosť v Británii stagnovala, mzdy spomalili

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii sa podľa očakávania za tri mesiace do konca mája nezmenila a udržala sa na najnižšej úrovni za vyše 40 rokov. Tempo rastu miezd sa však spomalilo a bolo najslabšie za šesť mesiacov.Podľa najnovších údajov britského štatistického úradu (Office for National Statistics, ONS) miera nezamestnanosti v krajine v období marec-máj 2018 zostala na úrovni 4,2 % a je najnižšia od roku 1975. Analytici takýto výsledok očakávali.Firmy v Spojenom kráľovstve v sledovanom období prijali 137.000 nových ľudí, zatiaľ čo počet nezamestnaných klesol o 12.000 na 1,41 milióna osôb. A zároveň miera zamestnanosti sa za tri mesiace do konca mája zvýšila na rekordných 75,7 %.Priemerná mzda vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšila medziročne o 2,5 %. To bol jej najpomalší rast za šesť mesiacov, od novembra 2017. Na ilustráciu, v období február-apríl 2018 stúpla priemerná mzda s odmenami o 2,6 %.Mzdy obyvateľov Spojeného kráľovstva bez odmien za tri mesiace do konca mája vzrástli o 2,7 %. Tempo ich rastu bolo vyššie ako inflácia, ktorá v máji dosiahla 2,4 %.Tieto výsledky podporujú špekulácie, že centrálna banka - Bank of England v auguste pravdepodobne zvýši úrokové sadzby, domnieva sa Jeremy Thomson-Cook, hlavný ekonóm spoločnosti WorldFirst.