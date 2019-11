Nezamestnanosť v ČR klesla, ich počet je na 23-ročnom minime

Na snímke pohľad z Astronomickej veže v Klementíne na Staromestský orloj v Prahe, archívna foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Praha 8. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Česku sa po troch mesiacoch, počas ktorých si držala stabilnú úroveň, v októbri mierne znížila. Navyše počet nezamestnaných klesol na najnižšiu hodnotu v mesiaci október za posledných 23 rokov. Uviedol to v piatok Úrad práce Českej republiky.Miera nezamestnanosti dosiahla v októbri 2,6 % oproti 2,7-percentnej úrovni v období od júla do konca septembra, informoval o tom úrad, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz. Miera nezamestnanosti sa tak vrátila na doterajšie najnižšie hodnoty z mája a júna tohto roka.Počet nezamestnaných dosiahol 196.500. To je najnižší počet ľudí bez práce za mesiac október od roku 1996.Zamestnávatelia ponúkali minulý mesiac viac než 337.000 voľných pracovných miest. Aj v októbri pretrvával záujem zamestnávateľov o nových zamestnancov najmä v technických profesiách na robotníckych, ale aj vyšších pozíciách. Pokračujú však aj sezónne práce a navyše doznieva turistická sezóna.komentoval vývoj na českom trhu práce ekonóm Komerčnej banky Michal Brožka.dodal Brožka.