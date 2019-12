Nezamestnanosť v Grécku klesla bližšie k 16-percentnej úrovni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 20. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Grécku zaznamenala v 3. kvartáli pokles, pričom sa z takmer 17-percentnej úrovne v 2. štvrťroku priblížila k 16 %. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje gréckeho štatistického úradu.Miera nezamestnanosti dosiahla v 3. štvrťroku 16,4 % po 16,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom kvartáli. V 3. štvrťroku pred rokom dosahovala 18,3 %. Najvyššiu nezamestnanosť dosiahlo Grécko v 1. kvartáli 2014, keď dosiahla 27,8 %.Napriek poklesu miery nezamestnanosti je však štruktúra pracovného trhu naďalej nepriaznivá, uviedla agentúra Reuters. Zhruba 73,6 % z celkového počtu nezamestnaných je totiž bez práce dlhodobo. To znamená, že prácu nemajú viac než 12 mesiacov.Nepriaznivé údaje sa týkajú aj nezamestnanosti žien. V ich prípade dosiahla miera nezamestnanosti v 3. kvartáli 20,5 %, zatiaľ čo v prípade mužov to bolo približne 13 %.Ešte horšia situácia je na trhu práce v prípade mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov. Miera nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii dosiahla v 3. štvrťroku 39,4 %.