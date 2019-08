Nezamestnanosť v Maďarsku dosiahla za tri mesiace do konca júla 3,4 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 28. augusta (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa za tri mesiace do konca júla medziročne znížila, pričom počet nezamestnaných klesol pod 158.000. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil maďarský štatistický úrad.Podľa štatistického úradu dosiahla miera nezamestnanosti v Maďarsku za obdobie od mája do konca júla 3,4 %, zatiaľ čo za rovnaké trojmesačné obdobie minulého roka predstavovala 3,6 %. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím, teda do konca júna, sa však mierne zvýšila z vtedajších 3,3 %, uviedol server Hungarytoday.Celkový počet nezamestnaných dosiahol 157.900. To je o 8300 menej než pred rokom a, naopak, o 2400 nezamestnaných viac než v predchádzajúcom trojmesačnom období.Z pohľadu jednotlivých vekových kategórií bola najvyššia nezamestnanosť v kategórii mladých ľudí od 15 do 24 rokov. V tejto kategórii dosiahla v období od mája do konca júla 11,1 %. Nasledovala skupina vo vekovej kategórii 25 až 54 rokov (2,9 %) a nakoniec 55 až 74 rokov, v ktorej nezamestnanosť zaznamenala 2,6 %.Najvyššiu nezamestnanosť dosiahlo Maďarsko za trojmesačné obdobie do konca marca 2010, keď predstavovala 11,8 %. Najnižšiu v období apríl-jún tohto roka, keď dosiahla 3,3 %.