 24hod.sk    Ekonomika

29. augusta 2025

Nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla na rekordnú úroveň


Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste prvýkrát za viac ako desať rokov stúpol nad hranicu troch miliónov. Medzimesačne počet ľudí bez práce vzrástol o 46-tisíc na 3,025 milióna, uviedol nemecký spolkový ...



germany_economy_73879 2 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste prvýkrát za viac ako desať rokov stúpol nad hranicu troch miliónov. Medzimesačne počet ľudí bez práce vzrástol o 46-tisíc na 3,025 milióna, uviedol nemecký spolkový úrad práce. Celková miera nezamestnanosti v krajine sa zvýšila na 6,4 percenta z júlových 6,3 percenta.


Výška nezamestnanosti v krajine odráža slabosť priemyslu, uviedla riaditeľka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová. „Je to dôležitý motor nemeckej ekonomiky,“ ale v súčasnosti sa „oslabuje“, dodala.

„Tieto údaje by mali byť pre politikov budíčkom,“ povedal šéf nemeckého združenia strojárskych podnikov Thilo Brodtman. „Náklady musia klesnúť a nepružné pravidlá sa musia uvoľniť," vyhlásil.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla na rekordnú úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.

