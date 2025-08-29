|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2025
Nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla na rekordnú úroveň
Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste prvýkrát za viac ako desať rokov stúpol nad hranicu troch miliónov. Medzimesačne počet ľudí bez práce vzrástol o 46-tisíc na 3,025 milióna, uviedol nemecký spolkový ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste prvýkrát za viac ako desať rokov stúpol nad hranicu troch miliónov. Medzimesačne počet ľudí bez práce vzrástol o 46-tisíc na 3,025 milióna, uviedol nemecký spolkový úrad práce. Celková miera nezamestnanosti v krajine sa zvýšila na 6,4 percenta z júlových 6,3 percenta.
Výška nezamestnanosti v krajine odráža slabosť priemyslu, uviedla riaditeľka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová. „Je to dôležitý motor nemeckej ekonomiky,“ ale v súčasnosti sa „oslabuje“, dodala.
„Tieto údaje by mali byť pre politikov budíčkom,“ povedal šéf nemeckého združenia strojárskych podnikov Thilo Brodtman. „Náklady musia klesnúť a nepružné pravidlá sa musia uvoľniť," vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla na rekordnú úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.
Výška nezamestnanosti v krajine odráža slabosť priemyslu, uviedla riaditeľka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová. „Je to dôležitý motor nemeckej ekonomiky,“ ale v súčasnosti sa „oslabuje“, dodala.
„Tieto údaje by mali byť pre politikov budíčkom,“ povedal šéf nemeckého združenia strojárskych podnikov Thilo Brodtman. „Náklady musia klesnúť a nepružné pravidlá sa musia uvoľniť," vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla na rekordnú úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Existencia slovenského štátu a SNP názorovo rozdeľovali, ako k nim pristupovali významní slovenskí spisovatelia?
Existencia slovenského štátu a SNP názorovo rozdeľovali, ako k nim pristupovali významní slovenskí spisovatelia?
<< predchádzajúci článok
Bojové nasadenie Židov dokázalo, že napriek diskriminácii boli rovnocennou súčasťou odboja
Bojové nasadenie Židov dokázalo, že napriek diskriminácii boli rovnocennou súčasťou odboja