Nezamestnanosť v Taliansku klesla v máji na takmer 6-ročné minimum

Rím 2. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku klesla v máji na najnižšiu úroveň za takmer šesť rokov. Uviedol to v pondelok taliansky štatistický úrad Istat.Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v máji 10,7 % oproti 11-% úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia hodnota nezamestnanosti od augusta 2012, keď nezamestnanosť dosiahla rovnako 10,7 %.Pokles zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, aj naďalej sa však drží nad 30-% úrovňou. V apríli dosiahla 32,8 %, v máji predstavovala 31,9 %.