Nezanevrite na Slovensko, naša krajina vás potrebuje. Kresťanskí demokrati vyzvali mladých ľudí, aby po voľbách nerezignovali

Hlas prozápadného Slovenska nesmie zmiznúť

Slovensko sa potrebuje spájať

7.4.2024 - Kresťanskí demokrati vyzývajú mladých ľudí, aby po prezidentských voľbách nezanevreli na Slovensko.„Cítime, že značná časť Slovenska a väčšina mladých ľudí je z výsledku prezidentských volieb sklamaná. Chceli by sme vás vyzvať, prosíme, neprepadnite skepse a nerezignujte. Nezanevrite na Slovensko, naša krajina vás potrebuje. Demokracia vás potrebuje," uviedli vo spoločnom vyhlásení poslanci za KDH František Majerský . Ako ďalej dodali, hlas moderného a prozápadného Slovenska nesmie zmiznúť.„My budeme aj naďalej pokračovať v hájení demokracie a právneho štátu," poznamenali. Zároveň zdôraznili, že jedným z výdobytkov novembra 1989 sú slobodné a demokratické voľby, ktorých výsledok sa nám nemusí vždy páčiť, no je potrebné ho rešpektovať.Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej tieto prezidentské voľby ukázali, že Slovensko je veľmi rozdelené a potrebovalo by viac spájať.„No je takmer isté, že vládna koalícia bude vo svojej šialenej politike rozvratu Slovenska pokračovať. Petrovi Pellegrinimu sa podarilo preklamať sa do prezidentského paláca, ale napriek prehre Ivana Korčoka má demokratické Slovensko stále obrovský potenciál na ďalšie vzopätie sa voči garnitúre zla," uviedla a dodala, že boj za úspešné, prosperujúce a bezpečné Slovensko preto nevzdajú.