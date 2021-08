Nezaočkovaní zamestnanci spôsobujú firmám na Slovensku problémy, podmienky uplatňovania opatrení sú nejasné

Mnohé podniky sú proaktívne

Povinnosti môže ukladať iba zákon

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaočkovaní zamestnanci spôsobujú firmám na Slovensku problémy. Ako v tlačovej správe konštatuje Republiková únia zamestnávateľov , štát síce stanovil prevádzkam možnosť vybrať si, ktorým skupinám obyvateľstva budú v prípade zhoršovania epidemickej situácie poskytovať svoje služby, avšak nijakým spôsobom neupravil podmienky vstupu samotných zamestnancov prevádzok.Podmienky uplatňovania protiepidemických opatrení sú tak podľa firiem nejasné a nedostatočné a Úrad verejného zdravotníctva žiadajú o ich dopracovanie.Zamestnávatelia upozorňujú, že získať údaje o tom, či a koľko zamestnancov je zaočkovaných je problematické.„V súvislosti so zhoršovaním epidemickej situácie sa firmy zaoberajú tým, ako čo najspoľahlivejšie ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zabezpečiť hladký chod výroby/fungovania podniku. Mnohé podniky sa proaktívne pripravujú na 'horšie časy' a vytvárajú si databázy plne očkovaných zamestnancov a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 . Tomu prispôsobujú napríklad aj rozvrhnutie služieb a chodu podniku," konštatuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga Zároveň ale dodáva, že poskytnuté údaje vedia získať len na základe dobrovoľnosti zamestnancov.Problémy majú mať aj dodávateľské spoločnosti, keďže od nich zahraniční odberatelia čoraz častejšie požadujú realizáciu služby výhradne zaočkovanými zamestnancami.V praxi pritom podľa zamestnávateľov dochádza aj k bizarným situáciám, kedy zamestnanci odmietajú napríklad aj nosenie rúšok na pracovisku. Napriek tomu, že tým opakovane porušujú pracovnú disciplínu, v súčasnosti, podľa platných vyhlášok, nie je jasné, ako by mali slovenskí zamestnávatelia v takýchto prípadoch postupovať.„Problémom je totiž samotná vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keďže povinnosti môže ukladať iba zákon. Zamestnávatelia majú teda do veľkej miery zviazané ruky,“ poukazuje Kiraľvarga.