Nezaočkovaný Djokovič s odvolaním neuspel, svetová jednotka v Melbourne hrať nebude a musí opustiť Austráliu

Argumentoval zdravotnou výnimkou

Premiér Morrisson víta rozhodnutie

Djokovičov zápas už bol v rozpise

Prívrženci obliehali budovu

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Namiesto obhajoby titulu na Australian Open deportácia z krajiny. Po zisku deviatich miestnych titulov sa útoku na desiaty a zároveň rekordný 21. grandslamový Novak Djokovič tento rok v Melbourne Parku nedočká.Na základe finálneho rozhodnutia troch sudcov vyššieho federálneho súdu musí 34-ročný Srb opustiť krajinu, keďže súdne autority jednomyseľne podporili právo ministra pre imigráciu Alexa Hawkeho zrušiť jeho austrálske víza.Djokovič argumentoval zdravotnou výnimkou na pobyt v Austrálii, ktorá vychádzala z predpokladu, že ako nezaočkovaný prekonal koronavírus pred Vianocami v roku 2021.Dve nezávislé komisie mu najprv povolili prílet do Austrálie, ale na letisku ho zadržali imigrační úradníci a zrušili mu platnosť víz.Po niekoľkohodinovom vypočutí ho umiestnili do záchytného hotela pre prisťahovalcov na predmestí Melbourne.Neskôr sa síce sudca postavil na jeho stranu a dokonca mu povolili aj tri dni trénovať priamo v dejisku Australian Open, ale do neprehľadnej situácie zasiahol minister pre imigráciu, ktorý srbskému multišampiónovi opäť zablokoval víza.Minister Hawke vo svojom stanovisku uviedol, že zrušenie víz pre Djokoviča bolo vo verejnom zdravotnom záujme.Argumentoval tiež tým, že vláda premiéra Scotta Morrisona je pevne odhodlaná chrániť austrálske hranice, najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19 a Djokovičov prístup môže byť vzorom pre antivaxerské nálady v Austrálii."Vítam rozhodnutie súdu udržať naše hranice silné a chrániť Austrálčanov. Bolo prijaté z dôvodov ochrany zdravia, bezpečnosti a poriadku na základe toho, že to bolo vo verejnom záujme. Austrálčania priniesli počas tejto pandémie veľa obetí a právom očakávajú, že výsledok týchto obetí bude chránený. Počas pandémie sme spoločne dosiahli jednu z najnižších mier úmrtnosti, najsilnejšiu ekonomiku a najvyššiu zaočkovanosť na svete. Silné hranice sú základom austrálskeho spôsobu života, ako aj právneho štátu. Ďakujem súdu aj všetkým zúčastnením za trpezlivosť na vyriešení tohto prípadu. A teraz je čas vrátiť sa k tenisu a užívať si ho ako súčasť austrálskeho leta," vyhlásil austrálsky premiér Scott Morrison.Djokovič mal v pondelok nastúpiť v 1. kole dvojhry na Australian Open proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi.Ich zápas už dokonca figuroval v rozpise dňa ako posledný v hlavnej Aréne Roda Lavera so začiatkom o 21.00 h miestneho času.Vzhľadom na zmenu a Srbov nútený odchod z Austrálie v "pavúku" mužskej dvojhry ho nahradí ako tzv. lucky loser Talian Salvatore Caruso, 150. hráč rebríčka ATP.Zatiaľ čo sudcovia federálneho súdu rozhodovali o osude Novaka Djokoviča, jeho prívrženci so srbskými vlajkami aj zástup žurnalistov obliehali budovu s jeho právnikmi, kde najlepší svetový tenista našiel útočisko.Po vynesení rozsudku nasledovali silné prejavy nevôle zo strany jeho fanúšikov."Som nahnevaná a nešťastná. Zamerali sa na neho ako na antivaxera a on je predovšetkým tenista a športovec. Prišiel sem, aby hral tenis a robil si svoju prácu. Australian Open bol vždy súčasťou môjho leta aj národnej hrdosti, keď som sledovala v akcii tohto hráča. Teraz vo mne zostalo iba veľké prázdno," uviedla na Twitteri Ivanka Proceková, Srbka žijúca v Austrálii.