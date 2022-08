Nezaočkovaný Djokovič stále dúfa, že si zahrá na US Open v New Yorku

Djokovič zatiaľ nemá nič isté

Američania požadujú očkovanie

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič dúfa, že sa bude môcť predstaviť na štvrtom grandslamovom turnaji tohtoročnej sezóny - US Open v New Yorku , napriek tomu, že sa nenechal zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 Dvadsaťjedennásobný grandslamový šampión prostredníctvom sociálnych sietí uviedol, že sa pripravuje tak, akoby na kurtoch vo Flushung Meadows mal nastúpiť. Turnaj sa začína 29. augusta a potrvá do 11. septembra."Pripravujem sa, ako keby mi umožnili súťažiť, a čakám na to, či bude nejaký priestor na to, aby som vycestoval do USA," napísal Djokovič.Napriek tomu, že figuruje v menoslove nasadených hráčov, zatiaľ stále nemá isté, že v New Yorku bude štartovať.Spojené štáty nepovoľujú vstup do krajiny zahraničným návštevníkom, ktorí nepodstúpili vakcináciu proti koronavírusu . To bol aj dôvod, prečo Djokovič tento rok vynechal veľké podujatia v Indian Wells, Kalifornii a Miami.Tridsaťpäťročný rodák z Belehradu nedávno triumfoval v londýnskom Wimbledone a predtým sa predstavil i na parížskom Roland Garros , kde vo štvrťfinále prehral s neskorším šampiónom Rafaelom Nadalom . Začiatkom tohto roka ho však na Australian Open nenechali hrať, pretože nesplnil podmienku organizátorov týkajúcu sa očkovania.Po tom, čo vo finále Wimbledonu zdolal Nicka Kyrgiosa , Djokovič povedal, že by si „rád" zahral na US Open, ale dodal: „Neplánujem sa dať zaočkovať." Djokovič je trojnásobným víťazom US Open. Vlani vo finále prehral s Rusom Daniilom Medvedevom a nevyužil vtedy možnosť získať kalendárny Grand Slam.