NEZAPLATILA ZA HOTEL: 70-ročnej žene hrozí dvojročné väzenie

Trenčín 12. septembra (TASR) – Trenčianski policajti obvinili 70-ročnú ženu z Francúzska z prečinu podvodu. V jednom z trenčianskych hotelov nezaplatila za ubytovanie.Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, obvinená strávila v hoteli spolu so synom štyri dni. Na recepcii ju vyzvali, aby za ubytovanie zaplatila. Žena povedala, že si ide do banky po peniaze, do hotela sa však už nevrátila.doplnila Antalová.