Nezaradení poslanci nepodporia návrhy koalície zo sociálneho balíčka

Na archívnej snímke nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

Bratislava 25. júna (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého nepodporia koaličné návrhy zo sociálneho balíčka, ktoré boli predložené do parlamentu. Vládna koalícia podľa nich totiž vytvára dieru v rozpočte.Podľa Beblavého si súčasná vláda stanovila najdôležitejší cieľ, a to je vyrovnané hospodárenie verejných financií, čo sa jej ale nepodarí. Od podnikateľov, živnostníkov či ľudí s nízkymi daňami pritom podľa neho vláda vybrala o niekoľko miliárd eur viac, ako mala na to, aby zapchala rozpočtovú dieru.vyhlásil v utorok Beblavý. Upozornil, že aj bez prijatia sociálneho balíčka hrozí podľa rozpočtovej rady deficit do 900 miliónov eur.myslí si Beblavý.Nezaradení poslanci preto nepodporia predložené návrhy. Ide napríklad o zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane či zvýšenie rodičovského príspevku.poznamenal Beblavý.Do budúceho volebného obdobia chce Beblavý rokovať s potenciálnymi partnermi, aby sa prijali výdavkové stropy.vyhlásil Beblavý.