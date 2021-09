Nezávislosť poľského súdnictva je ohrozená, najviac ju oslabili posledné reformy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Poľské reformy z rokov 2016 až 2018 výrazne oslabili nezávislosť súdnictva. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila v pondelok Skupina štátov proti korupcii (GRECO) pôsobiaca v rámci Rady Európy.Situáciu výrazne zhoršili novely zákona o všeobecných súdoch, zákona o najvyššom súde a ďalšie legislatívne normy týkajúce sa disciplinárnych konaní proti sudcom, čo spôsobilo, že sudcovia sú čoraz viac vystavení politickej kontrole, uvádza sa v správe.Skupina GRECO s prihliadnutím na aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ zároveň žiada poľské orgány, aby uviedli do praxe všetky ich nerealizované odporúčania. Tie sa týkajú otázok súvisiacich so zriadením disciplinárnej komory najvyššieho súdu, účasti vlády na jeho fungovaní, menovania a odvolávania podpredsedov súdov a disciplinárnych konaní proti sudcom.Poľské orgány majú podľa odporúčaní skupiny GRECO podať správu o pokroku pri vykonávaní nesplnených odporúčaní najneskôr do 30. septembra 2022.