Neziskovky dostali už takmer 35 miliónov eur z dane z príjmu

Bratislava 9. júla (TASR) - Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch približne 35 miliónov eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. Finančná správa pokračuje v spracovávaní daňových priznaní, ktoré obsahujú aj vyhlásenia na poukázanie 2% dane, a tiež samostatných vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Spracovávanie v niektorých prípadoch komplikujú nesprávne či nečitateľne vyplnené tlačivá.Finančná správa už spracovala 342.000 vyhlásení fyzických a právnických osôb. Vďaka tomu už zaslala na účty občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám 34.631.806,7 eura. Suma sa ešte bude ďalej zvyšovať. Finančná správa totiž pokračuje v spracovávaní doručených dokumentov.Tento rok bolo prvýkrát dostupné štruktúrované tlačivo na darovanie 2 % zo zaplatených daní. Jeho vzor určila finančná správa. Aj napriek jednotnému štruktúrovanému tlačivu sa však objavujú pri spracovávaní zdržania.Spracovanie spomaľuje najmä fakt, že v mnohých prípadoch sú tlačivá vyplnené nečitateľne, čo znemožňuje automatické skenovanie a pracovník finančnej správy musí údaje zaznamenať do systému manuálne. Vzhľadom na to, že je v záujme finančnej správy korektne spracovať všetky dokumenty týkajúce sa darovania 2 % zo zaplatenej dane, pri spracovávaní dbá na zvýšenú kontrolu spracovávaných dokumentov.Finančná správa spracováva aj odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy v predĺženom termíne. Aj z týchto bude priebežne poukazovať ďalšie peniaze podielu zaplatenej dane pre neziskové organizácie.Pre približne 20.000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2018, ešte neuplynula doba na darovanie 2 % a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke Notárskej komory SR.TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.