Neziskovky: Reforma dlhodobej starostlivosti o seniorov sa neudiala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 14. novembra (TASR) - Hoci na Slovensku existuje odborná zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti, doteraz sa nenašla politická vôľa presadiť komplexnú reformu v tejto oblasti. Zhodli sa na tom neziskové organizácie, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti na Slovensku. Spoločne oslovili politikov s otázkou, ako by malo vyzerať starnutie na Slovensku. Ak by politici splnili to, čo deklarovali v prieskume, seniori by mohli absolvovať vyšetrenia na jednom mieste, poberali by starobný dôchodok, ktorý by im zabezpečil plnohodnotný život a v prípade potreby by nemali problém dostať sa do zariadení pre seniorov.Prieskum podporilo 18 organizácií, uskutočnil sa online a vyplnilo ho 62 respondentov vrátane poskytovateľov sociálnych služieb, pacientskych organizácií a odborníkov. Zapojili sa do neho aj poslanci strán Dobrá voľba, KDH, Most-Híd, OĽaNO, PS/Spolu, SaS, Sme rodina a Za ľudí.uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii Kamila Adamkovičová z Nadácie na podporu sociálnych zmien Socia.Prieskum ukázal zhody, na realizáciu zmien je však potrebná ďalšia diskusia. Politici sa napríklad zhodujú v tom, že seniori by mali mať možnosť absolvovať čo najviac vyšetrení na jednom mieste. Tiež by chceli zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj to, aby nemali problém dostať sa do zariadenia pre seniorov.Okrem toho by politici chceli, aby seniori mali taký starobný dôchodok, ktorý im zabezpečí plnohodnotný život. Seniorom nad 83 rokov, ktorí sú odkázaní na lôžko, by dopriali lekársku starostlivosť podľa štandardov, možnosť špecializovanej ošetrovateľskej služby, ale aj zdravotné pomôcky a lieky bez zbytočných administratívnych komplikácií.Verejnosť by privítala, aby po predpise lekárom nemuseli seniori v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok čakať na schválenie poisťovňou, ako aj kratšie čakacie doby na vyšetrenia u špecialistov. V prípade dlhodobo chorých a odkázaných seniorov by privítali, aby ich starobný dôchodok pokryl náklady na pobyt v zariadení. Organizácie preto vyzývajú politikov, aby definovali štandardy dôstojného starnutia a svoje sľuby v praxi aj zrealizovali.dodala Adamkovičová.