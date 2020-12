Nezmyselné opatrenia a chaotické výnimky, živnostníci sú rozčarovaní z politikov a epidemiológov

Nezmyselné opatrenia a chaotické výnimky

Vyzývajú na rýchlu pomoc

18.12.2020 - Po prijatí nových pandemických opatrení živnostníci dospeli k záveru, že epidemiológovia a virológovia riadia ekonomiku a politici riadia epidemiológov. Konštatovala to vo štvrtok vo svojom stanovisku Slovenská živnostenská komora (SŽK).Dôvodom sú podľa komory najmä niektoré z nezmyselných opatrení a chaotických výnimiek, ako napríklad povolenie opravy bicyklov, no zároveň celkové uzatvorenie malých a stredných podnikov najmä s drobným tovarom.Vláda už dlhodobo podľa SŽK z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 obmedzuje gastronomický segment, ako aj malé či stredné podniky s drobným predajom, na ktoré je naviazaná aj ekonomika iných. Od soboty 19. decembra 2020 sa opäť sprísňujú opatrenia a všetko sa uzatvára."Práve dlhodobé obmedzovanie v gastronomickom priemysle a následne takmer úplne uzavretie ekonomiky má najväčší dopad na živnostníkov a malých podnikateľov," uviedla SŽK v stanovisku.Živnostníci podľa komory vidia, že pomoc od štátu je dlhodobo nedostatočná. "SŽK preto vyzýva na opatrenia, ktoré budú mať zmierňujúci dopad na zlé ekonomické výsledky živnostníkov a malých podnikateľov, nakoľko veľké nákupné reťazce za celé obdobie COVID-19 neboli žiadnym spôsobom znevýhodnené a práve naopak, z krízy živnostníkov a malých podnikateľov ťažili," dodala SŽK.Komora preto vyzýva na rýchlu pomoc v podobe plošných opatrení, a to helikoptérové peniaze, zníženie DPH na gastronomický priemysel na 10 %, úplne odpustenie, nie odloženie odvodov počas obdobia lockdownu.